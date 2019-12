Maciążek: Czechy i Węgry dogadują się z KE za plecami Polski

Pokręć 10.12.19 21:35

Powinniśmy rozwijać energetykę jądrową na reaktorach powielających. O ile reaktory konwencjonalne spalają zaledwie kilka procent uranu, jaki się do nich wkłada, to reaktory powielające spalają go w ponad 90%. Dodatkowo bardzo wydajnie przetwarzają wściekle promieniotwórcze odpady z reaktorów konwencjonalnych na energię i słabo promieniotwórcze odpady. Taka energetyka zapewniłaby nam (jako cywilizacji ludzkiej) wystarczająco dużo zielonej energii na następne dziesiątki tysięcy lat.

Jedyna ich cecha, jaka powstrzymuje państwa przed ich budowaniem, to łatwa produkcja plutonu do bombek w takich reaktorach. I związany z tym status oembargowanego pariasa na arenie międzynarodowej, jak KRLD i Iranu.