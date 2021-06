M. Sawicki, PSL: Donald Tusk to już historia. Nie ma co oglądać się za siebie...

W ostatnim tygodniu pojawiły się liczne spekulacje na temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, a i on sam nie zaprzeczył ani jednoznacznie nie potwierdził tych przypuszczeń. Jedyne, co powiedział, to to, że jest zaangażowany w scalanie opozycji przeciw obecnemu obozowi rządzącemu. Do tych i innych wypowiedzi polityków oraz mediów odniósł się poseł PSL Marek Sawicki.

- Tusk to już historia; nie ma co oglądać się za siebie, bo w polityce ważny jest pomysł na przyszłość – powiedział Sawicki.

Tusk powiedział z kolei o swoje możliwe decyzje w piątek w TVN24 powiedział, że "mentalnie, emocjonalnie, życiowo" jest gotów podjąć każdą decyzję, "żeby pomóc odwrócić ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw".

Odnosząc się do tej wypowiedzi Sawicki stwierdził:

- Żydzi na Mesjasza czekali 4 tys. lat, a jak przyszedł, to nie dość, że go nie zauważyli, to jeszcze ukrzyżowali. Dziś Donald Tusk nie jest potrzebny ani Platformie Obywatelskiej, ani polskiej polityce. Jest potrzebny jako zastępczy temat wakacyjny.

mp/dziennik.pl/pap