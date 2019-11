M. Pompeo do Niemców: ,,Nie uzależniajcie się od Rosji''

- Byli tacy, co pisali o końcu historii. Myśleliśmy, że wszędzie nastąpi rozkwit wolnych społeczeństw. I w niektórych miejscach tak się stało - powiedział.

- Każdy z nas ma obowiązek bronienia tego, co z takim trudem wywalczono w 1776, 1945 i 1989 roku. I musimy to robić razem, bo w pojedynkę to niemożliwe - podkreślił amerykański sekretarz stanu.