M. Jakubiak ostro o Bosaku: ,,Jak można tak pier***ić’’

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak skrytykował w mediach społecznościowych nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości dot. ochrony zwierząt. W ostrych słowach Bosakowi odpowiada Marek Jakubiak: „Jak można takie głupoty pierd***ić” – pisze były kandydat na prezydenta.

Dziś do Sejmu trafił zapowiedziany we wtorek przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projekt ustawy dot. ochrony zwierząt, tzw. „Piątka dla zwierząt”. Przewiduje on m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Projekt spotkał się z licznymi słowami krytyki, szczególnie w środowiskach konserwatywnych. Jednym z krytyków jest poseł Konfederacji Krzysztof Bosak:

- „Stwierdzenie, że życie zwierząt w klatce jest nieustanną męką jest dogmatem wiary lewicowej i zarazem antynaukowym kłamstwem” – napisał polityk na Twitterze.

Na wpis ten zareagował mocnymi słowami Marek Jakubiak:

- „To może sam się w klatce zamknij i bądź szczęśliwy :( Jak można takie głupoty pie....ć” – odpowiada Bosakowi założyciel Federacji dla Rzeczpospolitej.

