M. Jakubiak: Konfederacja chętnie poszłaby na sojusz z PiS

Zdaniem Marka Jakubiaka Konfederacja jest bardzo cynicznym środowiskiem. Dlatego polityk twierdzi, że gdyby dziś dostała propozycję wejścia do rządu, to mimo swojej krytyki wobec Prawa i Sprawiedliwości, chętnie by ją przyjęła.

W wywiadzie dla „Plus Minus” Marek Jakubiak przekonuje, że gdyby udało się doprowadzić do porozumienia Pawła Kukiza z Ruchem Narodowym i Korwinem, o co się starał, to dzisiejsza scena polityczna wyglądałaby zupełnie inaczej. W ten sposób Narodowcy z Kukizem i Korwinem Mikke za poprzedniej kadencji mieliby klub składający się z 60 posłów, a PiS byłby zmuszony do koalicji z Konfederacją.

W rozmowie z „Plus Minus” Jakubiak odniósł się też do przeprowadzonych w Konfederacji prawyborów przed wyborami prezydenckimi. Jego zdaniem była to ustawka narodowców, którym dał się ograć Korwin.

- „A przeciwko mnie zorganizowali hejt. Winnicki jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozesłał do narodowców esemesa: Niszczymy Jakubiaka. Potem się tego wyparł, ale ja wiem, że to poszło w teren” – mówi były kandydat na prezydenta.

- „To jest bardzo cyniczne środowisko. Gdyby dzisiaj Konfederacja dostała propozycję wejścia do rządu, to nie mam wątpliwości, że by to wzięła, mimo iż krytykuje wszystko, co robi PiS” – ocenia Marek Jakubiak.

kak/Plus Minus, DoRzeczy.pl