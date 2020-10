M. Guziak-Nowak: Państwo pozwalające zabijać dzieci to państwo tyrańskie

Dziś kończy się Nowenna Życia za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy jutro będą orzekać ws. tzw. „przesłanki aborcyjnej”. Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz organizującego nowennę Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka przypomniała w „Aktualnościach Dnia” na antenie Radia Maryja nauczanie papieża Jana Pawła II, który przekonywał, że państwo pozwalające zabijać bezbronne dzieci jest państwem tyrańskim.

- „Ojciec Święty prowadził nas w myśleniu o człowieku ku afirmacji życia, ku przyjęciu każdego dziecka jako dar. Przypominał, że państwo, które pozwala zabijać bezbronne dzieci, to wcale nie jest państwo ludzi wolnych, którzy mają prawo do aborcji, tylko jest to państwo tyrańskie. W jednym dniu nowenny czytaliśmy rozważania, że miarą cywilizacji – uniwersalną, ponadczasową i obejmującą wszystkie kultury – jest stosunek do życia. A cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskie” – mówiła Magdalena Guziak-Nowak.

Przywołała też słowa z listu Matki Teresy z Kalkuty do Polaków, w którym ta stwierdziła, że aborcja jest największym zagrożeniem dla pokoju, bo jeżeli wolno matce zabić własne dziecko, to nic nie może powstrzymać ludzi przed wzajemnym zabijaniem siebie.

Magdalena Guziak-Nowak podkreślała też, że aborcja nigdy nie jest rozwiązaniem problemu. Zaznaczyła, że zabijanie dzieci nienarodzonych ze względu na przesłanki eugeniczne to zwykła dyskryminacja i przemoc silniejszych nad słabszymi:

- „Środowiska skrajnie pro-aborcyjne rysują swoją wizję świata, tworzą swoje pojęcia. Bardzo sobie upodobały w ostatnim czasie sformułowanie aborcja embriopatologiczna. To jest pomieszanie pojęć. Ci, którzy są za aborcją, nie mówią o aborcji eugenicznej, bo w tym sformułowaniu już zawiera się prawda o procederze – eugenika to selekcja osób na mniej i bardziej wartościowe; to przemoc silniejszych nad słabszymi; to dyskryminacja” – mówiła w „Aktualnościach Dnia”.

