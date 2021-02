Łukaszenka żąda nietykalności. Chce oddać władzę?

- Aleksander Łukaszenka przedstawił dziś warunki oddania władzy. Przemawiając 11 lutego do delegatów Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, Aleksander Łukaszenka ogłosił warunki swojego ustąpienia - czytamy na portalu kresy24.pl

Jak powiedział Łukaszenka, „podstawowym warunkiem jest spokój, porządek w kraju, brak akcji protestacyjnych, wyrażanie opinii w ramach prawa. Drugi warunek. Jeśli okaże się, że do władzy dojdą „niewłaściwi”, to w drugim punkcie zapiszemy, że ani jeden włos z głowy zwolenników obecnego prezydenta nie może spaść”.

Białoruski dyktator zapewnił, że nowy projekt Konstytucji będzie gotowy jeszcze w tym roku, co ma umożliwić poddanie go opinii publicznej pod dyskusję. Łukaszenka zapowiedział też poddanie tego projektu pod ogólnokrajowe referendum.

- Odejdę, nie dzisiaj, to jutro. Przyjdą inni ludzie, już pukają do drzwi. Tylko nie rozumiem, całe to zamieszanie wynikało z osobowości prezydenta? Nie chciałem z siebie robić bohatera, biegając z bronią, działałem zdecydowanie – stwierdził Łukaszenka.

mp/kresy24.pl