Łukaszenka: Podejmiemy adekwatne kroki wobec prób przejęcia władzy

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka w czasie dzisiejszego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zarzucił opozycji podejmowanie działań mających zmierzać do przejęcia władzy w kraju. Zapowiedział, że wobec tych prób zostaną podjęte „adekwatne środki”.

Zdaniem Aleksandra Łukaszenki zapewnienia opozycji o tym, że nie dąży ona do konfrontacji, są jedynie próbą zmylenia władzy:

- „Zapewnienia te są „parawanem”. Oni chcą ni mniej ni więcej, tylko przekazania im władzy. My to oceniamy jednoznacznie - to jest próba przejęcia władzy ze wszystkimi wypływającymi z tego konsekwencjami” – powiedział Łukaszenka.

Dodał, że władza podejmie w związku z tym „adekwatne kroki”:

- „Mamy dość tych środków, by ostudzić niektóre gorące głowy” – zapewnił.

