Łukaszenka dostał na biurko plan integracji z Rosją

Jeśli Łukaszenka zatwierdzi projekt, to w najbliższej przyszłości dokument zostanie parafowany przez premierów obu krajów, co zapowiadał niedawno Rumas. Premier Białorusi mówił, że z prezydentem musi omówić „kilka podstawowych kwestii”. Podkreślił, że ​​w dokumencie nie ma problemów o charakterze politycznym.

Publikacja programu działań na rzecz integracji z Rosją ma nastąpić po jego parafowaniu przez premierów Dmitrija Miedwiediewa i Siergieja Rumasa, co oznacza, że ​​może się to zdarzyć we wrześniu.