Łukaszenka: Białoruś musi pozostać suwerenna

Stwierdził, że jakieś siły czasami próbują używać różnych metod, aby „rozhuśtać kraj”.



„Nie możemy im na to pozwolić. – A te wybory parlamentarne pokazały, że jesteśmy panami w kraju” – podkreślił prezydent.



Przypomnijmy, że w sobotę 7 grudnia Aleksander Łukaszenka spotka się z Władimirem Putinem aby omówić problemy, których nie udało się rozstrzygnąć premierom Rumasowi i Miedwiediewowi. Chodzi o tzw. mapy drogowe wyznaczające działania na rzecz „pogłębieniem integracji” Białorusi i Rosji. Spośród 31 dokumentów konsensus znaleziono dla 20. Rozbieżności stron dotyczą min. cen za surowce energetyczne, rekompensatę tzw. manewru podatkowego w sektorze naftowym i dostępu białoruskich producentów do rosyjskiego rynku.



Przed wyznaczoną na 8 grudnia datą podpisania umowy integracyjnej, Mińsk wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony jawi się jako obrońca białoruskiej niepodległości, z drugiej deklaruje gotowość do zacieśniania więzi z Moskwą.

Według litewskiego politologa, wykładowcy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, Vitisa Jurkonia, cały hałas związany z integracją ma na celu dezorientację urzędników UE odnośnie Białorusi.



„W rzeczywistości już dawno dokonała ona wyboru geopolitycznego (na korzyść Rosji. – red.), a UE nie ma wielu możliwości, aby coś w tej sprawie przedsięwziąć” – wyjaśnia politolog.



Jego zdaniem jedyną rzeczą, która pozostaje Unii Europejskiej, to jest możliwość współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i ludnością Białorusi.