Łukasz Rzepecki: Kukiz'15 jak jak chłop pańszczyźniany

Ta koalicja nie przypomina sojuszu dwóch równoprawnych podmiotów. Niestety Kukiz'15 zostało sprowadzone do pozycji chłopa pańszczyźnianego, który ma zapracować na sukces "panów" z PSL - mówi Łukasz Rzepecki, komentując dołączenie Kukiz'15 do Koalicji Polskiej.

Zdaniem posła, współpraca na linii Kukiz'15 - PSL jest korzystna wyłącznie dla ludowców, będzie to widać po wyborach, gdy okaże się, jacy posłowie dostaną się do Sejmu.

Co do mnie, to nie chciałem startować z okręgu konińskiego, który mi zaproponowano. Chciałem ponownie wystartować z Sieradza, żeby wyborcy mojego okręgu mogli ocenić moją pracę. Dlatego ten okręg był dla mnie priorytetem. Tu się urodziłem, wychowałem. Z tego okręgu zostałem cztery lata temu wybrany do Sejmu z odległego miejsca, a wcześniej byłem radnym - dodał.