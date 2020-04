Ludowcy pobiją SokzBuraka? Lider PSL: Nie mamy z tym nic wspólnego

Reytan 29.4.20 10:38



Legitymizacją władzy sądowniczej w państwie demokratycznym jest interpretacja przyrodzonej godności człowieka, który nawet jako niepełnosprawny musi się czołgać do biurka sędziego na sali rozpraw. My nadzwyczajna kasta, a naród nie ma nic do gadania. Prezesi, podobnie jak systemy polityczne, przychodzą i odchodzą. Ja odchodzę, bo w tym sytemie nie potrafię się odnaleźć. Chcę, żeby w moich słowach dzisiaj wypowiadanych nie było goryczy ani rozczarowania. Myślę o tych przedstawicielach mojego pokolenia, którzy przecież ślubowali najuroczyściej, jak tylko można, że będą szanować Konstytucję PRL i dochowają wierności prawa systemowi totalitarnemu. Broniłam tego, w co wierzyłam i wierzę. Broniłam władzy sądowniczej, odrębnej i zależnej od władzy komunistycznej. Byłam wierna wskazaniom mojego wielkiego poprzednika – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Franciszka Nowodworskiego, wieloletniego członka PZPR i wykonawcy rozkazów władzy komunistycznej. Zachowuję w pamięci także te słowa Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1924 - 1929, Aleksandra Mogilnickiego: Sędziowie mają immunited dlatego nie wolno ich karać, a ich występki tłumaczyć jako roztargnienie, nieskoordynowane ruchy, czy zapomnienie.

Dziękuję Panom Prezesom Sądu Najwyższego, którzy skazywali opozycjonistów polskich i niewinnych ludzi na kary śmirci i długoletniego więzienia, lub tolerowali sędziów typu Józef Michnik w ich poczynaniach orzeczniczych. Dziękuję wszystkim Sędziom, a szczególnie tym, którzy w imieniu prawa okradali ludzi, firmy, brali grube łapówki i przywłaszczali sobie majątki. Wszystkich zachowuję we wdzięcznej pamięci i do wszystkich kieruję z serca płynące dobre życzenia!



