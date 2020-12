Lubuska policja zatrzymała 5 handlarzy narkotyków

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz z międzyrzeckiej komendy zatrzymali pięć osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zajmował się ona obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, wszyscy zatrzymani zostali aresztowani na trzy miesiące. Za tego typu przestępstwa może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci doskonale przygotowali się do działania i samego zatrzymania pięciu mężczyzn mających związek z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze przez wiele miesięcy prowadzili działania operacyjne, mające na celu zebranie jak najwięcej informacji związanych ze sprawą handlu narkotykami na terenie powiatu międzyrzeckiego. Konieczne było dokładne zaplanowanie sposobu zatrzymania wytypowanego pojazdu, jak i ustalenie bezpiecznego miejsca, w którym to miało nastąpić.

Efektem wielomiesięcznej wspólnej pracy operacyjnej policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu było zatrzymanie 22 grudnia 2020 r., pięciu mężczyzn, którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej, uczestniczyli w obrocie znacznych ilości narkotyków. Do działań zaangażowano maksymalne siły i środki, a doszło do niego na jednym ze zjazdów z autostrady. Policjanci podczas przeszukania pojazdu, zabezpieczyli ponad kilogram środków odurzających. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających oraz uczestniczenia w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeden z zatrzymanych mężczyzn usłyszał zarzut kierowania tą grupą. Policjanci zabezpieczyli na terenie posesji 43-latka ponad 60 tysięcy złotych oraz 3 tysiące euro. Z ustaleń kryminalnych wynika, że czarnorynkowa wartość narkotyków, które grupa mężczyzn wprowadziła do obrotu to ponad 600 tysięcy złotych.

Pięciu mężczyzn w wieku od 35 do 43 lat (mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego), na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, zostało aresztowanych na okres trzech miesięcy. Za tego typu przestępstwa może im grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)

mp/policja.pl