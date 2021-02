Lubnauer straci immunitet? Sędzia Piebiak chce pociągnąć ją do odpowiedzialności

Sędzia Łukasz Piebiak wystąpi o uchylenie immunitetu posłance Katarzynie Lubnauer. Chce, aby odpowiedziała ona karnie przed sądem za swoją skandaliczną wypowiedź, w której nazwała go m.in. „straszną kreaturą i obrzydliwym człowiekiem”.

- „To jest typowy przedstawiciel tego standardu sędziów, których chciałby widzieć PiS, na przykład w KRS-ie. Przypomnę, że to bohater „afery hejterskiej. (…) Piebiak to straszna kreatura i obrzydliwy człowiek. Jego wejście do KRS-u dobrze wpisuje się w tych członków, którzy byli dotychczas, którzy uczynili sobie z dodatkowych komisji dodatkowe źródło utrzymania. Ale jest to obraźliwe dla całego środowiska sędziowskiego” – mówiła posłanka Katarzyna Lubnauer o kandydującym na członka KRS sędzim Łukaszu Piebiaku.

Ten chce, aby w związku ze swoją skandaliczną wypowiedzią posłanka została pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Zapowiedział na antenie wPolsce.pl, że wystąpi z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko parlamentarzystce i złoży wniosek o uchylenie jej immunitetu.

- „Myślę, że w przyszłym tygodniu złożę wniosek do Sejmu i akt oskarżenia wpłynie do sądu. Jeśli ktoś obraża ludzi, to musi za to ponieść odpowiedzialność” – zapowiedział prawnik.

kak/wPolityce.pl