A to dobre! Lubnauer: Duda szuka pomocy za granicą

W rozmowie z Polskim Radiem 24 posłanka Katarzyna Lubnauer skomentowała planowane spotaknie Duda – Trump. Oskarżyła prezydenta Dudę o poszukiwanie wsparcia wyborczego za granicą oraz jednoznacznie zadeklarowała, że kandydat KO „Rafał Trzaskowski do USA by nie poleciał”.

Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem zaproszonym do Białego Domu po wybuchu pandemii. Wśród tematów jakie mają zostać poruszone w czasie rozmowy są m.in.: obronność, energetyka, handel czy bezpieczeństwo telekomunikacyjne.

W porannej rozmowie Lubnauer powiedziała, że "szukanie pomocy wobec faktu, że Andrzejowi Dudzie nie idzie w tych wyborach, za granicą, czyli u prezydenta Donalda Trumpa, który sam ma problemy (…), tego się nie robi. Nie wtrącają się kraje wzajemnie w swoje werdykty wyborcze. To, co się stało, to dziwna polityka szukania pomocy za granicą”.