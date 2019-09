Lublin zakazał homomarszu. Dobrze, ale z tą chorobą trzeba ostrzej

Decyzja władz Lublina bierze pod uwagę, że doszłoby do zamieszek. Miasto mogłoby ulec wandalizmowi; tym więcej, że - jak zauważył wysoki urzędnik lubelski Jerzy Ostrowski - organizator homomarszu nazwał przeciwników swojego zboczonego wydarzenia "faszystai" i "ekstremistami". Co więcej organizator prezentował zdjęcia innych marszów, gdzie widniały obraźliwe i wulgarne hasła pod adresem oponentów takich tęczowych hucp. Według Ostrowskiego zadaje to kłam tezom organizatora, według którego homomarsz miałby być pokojowy.