Łowicz pożegnał ,,złotoustego biskupa’’

W łowickiej katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe bpa Józefa Zawitkowskiego, biskupa seniora diecezji łowickiej. Był nie tylko wybitnym kapłanem, biskupem i pasterzem, ale również nieocenionym poetą. Nazywany „złotoustym biskupem” podpisywał swoje wiersze pseudonimem „ksiądz Tymoteusz”. Zmarł 29 października, mając 81 lat.

Przez lata transmitowane przez radio homilie ks. bpa Józefa Zawitkowskiego z kościoła św. Krzyża w Warszawie cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem. To one, podobnie jaki kiedyś św. Janowi Chryzostomowi, sprawiły, że hierarchę nazywano „złotoustym biskupem”. Był też poetą oraz autorem wielu pieśni. To on napisał słowa znanej pieśni: „Panie dobry jak chleb”. Pozostawił po sobie liczne książki, śpiewniki, modlitewniki i spisywane homilie.

W czasie dzisiejszej liturgii odczytano listy kondolencyjne od papieża Franciszka i prezydenta Andrzeja Dudy. Ojciec Święty podkreśla wdzięczność za posługę zmarłego biskupa, szczególnie za jego „posługę kaznodziejską, troskę o liturgię, refleksje modlitewne, myśli przekazane w publikacjach i pieśniach religijnych”.

Prezydent Andrzej Duda zauważył, że miliony Polaków modlą się i śpiewają słowami ułożonymi przez bpa Zawitkowskiego.

"Ojcze Święty,

Przyjdź kiedyś we śnie,

Teraz, zanim będę w Czyśćcu,

I powiedz, czy w Niebie

Śpiewają czasem - Panie

Żegnamy dziś bp. Józefa Zawitkowskiego, księdza-poetę, autora m. in. pieśni eucharystycznej "Panie dobry jak chleb".



„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci...”





