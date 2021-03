,,Łowcy cieni'' namierzyli szefa gangu w Wielkiej Brytanii

"Łowcy cieni" CBŚP namierzyli w Wielkiej Brytanii Polaka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Jerzy J. unikał spotkania z organami ścigania od blisko 4 lat, ponieważ został skazany na karę ponad 10 lat więzienia za liczne przestępstwa, w tym także przeciwko życiu i zdrowiu. Mężczyzna został zatrzymany przez National Extradition Unit, dzięki informacjom przesłanym przez CBŚP i współpracy z oficerem łącznikowym Polskiej Policji w Wielkiej Brytanii.

Jerzy J. był poszukiwany od 2017 roku w celu odbycia kary ponad 10 lat pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, uprowadzenie osoby, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo czy przestępstwa narkotykowe. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna chcąc uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwa wyjechał z Polski i ukrywał się poza granicami kraju, dlatego też Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Jerzym J. Europejski Nakaz Aresztowania.

W minionym roku do poszukiwań włączyli się policjanci z grupy „łowców cieni” Centralnego Biura Śledczego Policji. Ci funkcjonariusze ustalili, że ścigany najprawdopodobniej ukrywa się na terenie Wielkiej Brytanii. Aby ustalić precyzyjnie miejsce pobytu poszukiwanego policjanci CBŚP, poprzez oficera łącznikowego Polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, współpracowali z miejscową Policją, korzystając także z wymiany informacji w ramach Systemu Informacyjnego Schengen tzw. SIS. Efektem tej współpracy było zatrzymanie mężczyzny w Andover (hrabstwo Hampshire) przez funkcjonariuszy National Extradition Unit.

Obecnie rozpoczęto czynności zmierzające do uruchomienia procedury ekstradycji poszukiwanego do Polski, gdzie ma on do odbycia wieloletni wyrok pozbawienia wolności za przestępstwa m.in. przeciwko życiu i zdrowiu.

mp/policja.pl