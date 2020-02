Łosiewicz: Kidawa-Błońska jak Jachira

- W kampanii parlamentarnej Małgorzata Kidawa-Błońska miała być łagodną twarzą PO. To Klaudia Jachira miała się kojarzyć z hejtem. Dziś nie ma już wątpliwości, że to jedno i to samo oblicze.

A tak niedawno Kidawa-Błońska miała zastrzeżenia do formy wypowiedzi Klaudii Jachiry. No cóż … pamięć czasem bywa krótka. Albo, co wolno Kidawie …, to nie Jachirze.