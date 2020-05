Łódź wstrzymuje otwarcie przedszkoli z powodu Covid-19

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w trakcie konferencji prasowej mówiąc o odmrażaniu gospodarki oraz życia społecznego stwierdził, że w przypadku żłobków i przedszkoli są to jedynie zalecenia, ale każdy samorząd powinien samodzielnie podejmować decyzje w tej sprawie.

Warto zauważyć, że Covid-19 zdiagnozowano u 456 osób spośród 3337 przebadanych, co stanowi prawie 15% badanych.

- Wyjaśnią to dodatkowe testy. Do tego czasu wszystkie przedszkola i żłobki, w których pracuje choćby jedna osoba z podejrzanym wynikiem, pozostaną zamknięte. To kwestia zdrowia i życia naszych dzieci i opiekunów. W sprawach bezpieczeństwa nie będzie żadnych kompromisów