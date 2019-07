Litwa coraz bliżej Polski

Agnieszka 22.7.19 15:23

Nie wiem czy to gorsza wiadomość dla Polski czy dla Litwy.

Takie zbliżenie o ile jest, to wynika z tego ze jak zwykle albo Polska o nie zabiegała, olewając już kompletnie Polaków i polską spuściznę na Litwie. Albo jak faktycznie Litwie zależy to nie na rzecz przyjaźni z Polską będzie coś robić, by do tego doszło, ale na rzecz USA czyli wszelakie pedalstwo formalne i mentalne dojdzie tam do władzy jak w Polsce i raz dwa zacznie się tam promocja wśród dzieci i młodzieży litewskiej grzechów sodomii - co dziś jest zabronione także w postaci parad równości. I wtedy ich piękna młodzież, kształcona z dumą po angielsku zacznie zasilać homoseksualne burdele zblazowanego zachodu. To jest wasza przyszłość Litwini jak wprzęgniecie się w to samo jarzmo z upodloną, zniewoloną Polską!

Uważajcie, bo spod jednej rynny wpadniecie pod drugą albo obie na raz! Spójrzcie na Mosbacher i uczcie się na naszym upadku. Za kogo oni nas mają dając ambasadorkę, której najwyżej podrzędny burdel by się nie powstydził jako burdel-mamy czy sprzątaczki i pozwalając na jej panoszenie się jak w burdelu swoim właśnie? Nam tu nikt z zachodu nie przyjechał dawać niepodległości od Ruskich skoro sami jej nie potrafiliśmy lub nie chcieliśmy odzyskać a wolność Bożą i Boga jak wroga traktujemy. Oni tu przyjechali skorzystać, że łatwy z nas kąsek, by nas POD SWOJE DEMONY podporządkować i jak interes w tym będą mieli, to z Rruskimi się cichaczem dogadać i się nami między sobą podzielić. Serio tak głupi jesteście, że wierzycie, że diabeł diabła chce w tej wojnie o nas czy o was pokonać i to dla naszego zbawienia i niepodległości?



Mogę być czasem i często jestem wściekła na władze Litwy, gdy krzywda się dzieje Polakom czy Polsce, ale nikomu a zwłaszcza Litwinom takiego zagrożenia i tragedii jaka wisi nad Polską z winy demonów przywleczonych z USA za zgodą polskich władz nie życzę im - zwłaszcza że dziś w tym zakresie stanowić mogą wzór dla polskich prawodawców i władz.

Idźcie swoja drogą wolności od demonów Rosji i nie brnijcie w kolejną niewolę może jeszcze potężniejszych demonów, co władają USA i Izraelem!! Żeby być z Polską w sojuszu, to Polska musi najpierw odzyskać siebie czyli Boga w sercu a tak to się staniecie pachołkiem pachołka i do swoich "litewsko-ruskich" diabłów, co wam krew spijają w jątrzących się ranach narodu dodacie te demony, co niszczyły Polaków, Amerykanów, Niemców i Żydów. To nie za duża mieszanka duchowa jak na jeden mały kraj? Może Chiny jeszcze wam się marzą?

A przekładając na materializm: mało wam ruskiej i swojskiej mafii? Uporaliście się już z nimi, że jeszcze o żydo-amerykańską się prosicie za pośrednictwem Polski? Samobójcy...