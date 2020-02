Listy poparcia sędziów do KRS – CIS publikuje szczegóły

Zgłoszenia kandydatów do KRS wpływały w dniach 23-25.01.2018. Sędziowie uzyskali poparcie co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów.

CIS podkreśliło, że zgodnie z przepisami ustawy o KRS nie jest możliwe wycofanie raz udzielonego poparcia kandydatowi do KRS, co jest zgodne z opiniami ekspertów, co zostało podkreślone w komunikacie: