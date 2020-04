Lisicki: PO ma moralność Kalego. Czyli wybory z koronawirusem na burmistrza Targówka

Vivian Darkbloom 30.4.20 14:12

Z faktu, że PO to dno i wodorosty w żaden sposób nie wynika, że organizowanie na siłę wyborów w maju, przekazywanie poufnych danych obywateli poczcie są pomysłami mądrymi. W sumie to znamienne, że PiS i rządowe media bronią tych wyborów poprzez odniesienia do Bawarii, PO a nie poprzez np. rzetelną argumentacją na temat zdolności poczty do bezpiecznego przechowywania poufnych danych, nie wspominając już o sytuacji wyborców poza granicami Polski, braku anonimowości tego plebiscytu wyborczego i sensu organizowania wyborów akurat w maju, pomimo że wszystko wskazuje na to, iż tych wyborów po prostu nie da się rzetelnie przeprowadzić w tym terminie. Ale co tam, ważne, że PO to hipokryci a Kidawa to śmiech na sali...