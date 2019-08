Lis o wizycie Trumpa: ''Już mnie lekko mdli na myśl o tym medialnym orgazmie''

XXX 1.8.19 11:14

Amok Tomasza Lisa trwający od 30 lat pogłębia się coraz bardziej. Zamknięty w swoim środowisku, tworzy swój lewacki matrix. Obłęd jaki go opanował w stosunku do PIS-u, Kaczyńskiego czy w ogóle prawicy może skończyć się (po wyborach parlamentarnych) jego pobytem w wariatkowie. Radzę by sobie odpuścił, wypoczął, zobaczył na ulicach uśmiechniętych ludzi, blask chrześcijańskiego kraju i wzrastający dobrobyt Polaków.