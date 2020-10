Libicki o odwołaniu Grodzkiego: Jeżeli taki wniosek zostałby złożony przez senatorów KO …

Możliwe, że ważą się losy większości senackie, ale też pojawiają się spekulacje o możliwości odwołania z funkcji marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

O tę kwestię był pytany Jan Filip Libicki w rozmowie z Michałem Rachoniem w programie „Jedziemy” TVP Info.

Libicki powiedział:

- Nie nosimy się z zamiarem składania wniosków o odwołanie marszałka Grodzkiego, ale jeżeli taki wniosek zostałby złożony przez senatorów Koalicji Obywatelskiej, nie wiem czy on będzie złożony, ale gdyby był, to z całą pewnością będziemy mu się z uwagą przyglądać. Niewątpliwie będziemy się przyglądać wnikliwie takiemu wnioskowi, jak każdemu wnioskowi. Nie powiem w tej chwili, jaka będzie decyzja, natomiast to z całą pewnością ta decyzja będzie powiązana z zachowaniem naszych koalicjantów przy tym głosowaniu





mp/tvp info