Libicki o kandydaturze na RPO: Skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego

"Skoro zostałem wywołany do tablicy to informuję że skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie" – napisał na Twitterze senator Senator Jan Filip Libicki.

Zgodnie z doniesieniami RMF FM, PiS ma zgłosić nazwisko swojego kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze w tym tygodniu i – jak donosi – ma to być poseł Bartłomiej Wróblewski.

Kandydatura prof. Piotra Wawrzyka, który wcześniej był zgłoszony przez klub Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskała aprobaty Senatu.

Kadencja Adama Bodnara, obecnego RPO, dobiegła końca już 9 września 2020 r. Z powodu braku następcy sprawuje on jednak ten urząd nadal.

mp/pap/twitter