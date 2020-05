LIBE domaga się sankcji dla Polski. Chodzi o rzekome łamanie praworządności

Urszula 25.5.20 20:07

"rzekome łamanie praworządności"? Ależ skąd. To co zrobiono z nominacją na I prezesa SN to nie jest łamanie prawa. Skądże. To tylko PiSowi coś się pomerdało i wyszło jak wyszło, a bezwolny manekin podpisał co mu karzeł nakazał. Przecież to wiadome było.