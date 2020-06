LGBT to nie ideologia? O. Dariusz Kowalczyk przypomina mocne słowa św. Jana Pawła II!

ideologia lgbt to najwieksze g... z puszki pandory 14.6.20 19:09

LGBT to nie jest ideologia, to jest najbardziej chora, ohydna i zwyrodniała ideologia jaką wymyślił człowiek. To część składowa największego zła tego świata - MARKSIZMU, we wszystkich swych odsłonach. Piszą o tym, choć nie dosłownie, jego twórcy i propagatorzy: Reich, Marcuse, Foucault oraz inni zboczeńcy z Kinseyem czy później Cohn-Benditem na czele. Cała szkoła frankfurcka to banda wyjątkowo zboczonych degeneratów, choć braku inteligencji, a raczej chytrości i podstępu, zarzucić im nie można



PS jeden z wielu przykładów: Reich głosił, że tłumienie popędu seksualnego jest szkodliwe i wynika z opresji chrześcijańskiej kultury. Zdaniem Reicha chrześcijaństwo odbierało ludziom radość z seksu. Celem Reicha była rewolucja seksualna, którą uznawał za niezbędną na drodze rewolucji komunistycznej. Jego zdaniem warunkiem zwycięstwa komunizmu była likwidacja rodziny i moralności.