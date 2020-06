LGBT atakuje aktywistę za chęć rozmowy z Dudą

proboszcz swingers 17.6.20 9:54

a katolicy znowu musza ludziom do majtek i lózka zaglądać ;]





Te wasze fiksacje seksulane katoli to juz przesada ;]



niewyruchane babcie

niewtżyte dziadki

ukrycie geje





ludziska!!!





co wy macie do tego seksu????





toż to zwykła potrzeba fizjologiczna?!!!



po co to tak deminizowa frondziako pisiurki ?? ;]



wy to zwyczajnie boicie sie wlasncyh pragnien, prawda