Lewicowe zacięcie literackie, czyli o tym, co wk….a feministkę

Arkadiusz 5.3.20 20:34

Ze zdumieniem przeczytałem to „dzieło” zaangażowanej lewicującej feministki. Chciałem poznać sposób rozumowania tych ludzi ślepo zapatrzonych w skrajną, zachodnią lewice i ludzi pokroju Nicos Poulantzas ,André Gorz czy złowrogiego spekulanta Georga Sorosa .

Autorka pisząc tą książkę chyba wzorowała się na literaturze radzieckiej z lat 30 tych pisząc owe zaangażowane dzieło pod przyjętą z góry tezę.A teza u lewicy zawsze jest taka sama:chce wyzwolić wszystkie uciskane warstwy społeczne. Kiedyś chciała wyzwalać robotników i chłopów,teraz wzięła się za ciemiężone kobiety ,mniejszości sexualne i zwierzęta.Ci wyzwoleni przez Stalina,PolPota,Mao ,itd. robotnicy i chłopi albo nie dożyli tego wyzwolenia albo ich potomkowie do dziś nie mogą dojść do siebie.Aż strach pomyśleć co stałby się z kobietami ,jakby ich chciała „wyzwolić” Pani Klementyna Suchanow. Autorka nie przyjmuje do wiadomości ,że w Polsce kobiety mają więcej praw w niż mężczyźni. Szybciej odchodzą na emeryturę, dłużej na niej żyją z pieniędzy wypracowanych głównie przez mężczyzn. Krzyczą "moje ciało, moja sprawa", tymczasem mężczyzna powołany do wojska może legalnie być wysłany na wojnę i jego ciało może być co najwyżej ciałem/mięsem armatnim. O walce z rakiem piersi słyszymy non stop, na jego leczenie i profilaktykę wydaje się dużo pieniędzy. O raku prostaty, który jest dla mężczyzn tak samo śmiertelny jak dla kobiet rak piersi (liczba ofiar też podobna), nie mówi się prawie wcale, nie ma marszów, reklamowania badań, a nakłady finansowe na jego leczenie około dziesięć razy mniejsze. Czy jakakolwiek feministka, rzekomo walcząca o równouprawnienie, o tym mówi? Książka jest tak zdumiewająca,że czasami miałem wrażenie ,że autorka jest sprytnym trollem prawicowym ,która napisała ten quasi kabaretowy tekst tylko po to by ośmieszyć współczesną lewicę.W jednym z wywiadów autorka powiedziała o swoim środowisku : „Byłyśmy nazywane "feminazistkami". A potem powoli robili z nas kryminalistki”…. Z nazizmem ta Pani ma jedno wspólnego: jest chora z nienawiści ,ale reszta to zwyczajna żenada i pusto w głowie.