Lewicowa poprawność. Antifa segreguje ludzi

23.6.20 11:16



A to całe BLM to nie idole lewactwa w tym Czaskosia?



Bo jego program to wygląda tak mniej więcej w skrócie:

- ideologia: sok z buraka + LGBT + Bildelberg + Soros

- dokonania: zarządzanie Warszawą... palety + szamborura + warszawska "reprywatyzacja" (czyli złodziejstwo)

- przeszłość: zarządzanie Polską przez team PO/PSL

- sojusz: Merkel+ Rosja. USA "be".