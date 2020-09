Lewica zaciekle atakuje Rzecznika Praw Dziecka, a ,,Superniania'' z TVN zbiera podpisy pod jego odwołaniem

Lewica przystąpiła do zmasowanego hejtu na Rzecznika Praw Dziecka po jego wypowiedzi dla telewizji TVN. Wczoraj Mikołaj Pawlak był pytany o edukatorów seksualnych w szkołach, którzy mogliby poszerzać wiedzę dzieci na temat tego, co się dzieje z ich ciałem.

Pawlak odpowiedział:

- Czy zagwarantujemy, czy pan zagwarantuje, że wpuszczamy edukatorów do 20 tys. szkół i będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu dają, właśnie ci edukatorzy, z tych środków jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć? Bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy

Dodał też:

- Edukacja jest zarezerwowana nauczycielom, którzy mają odpowiednie kompetencje pedagogiczne i wiedzę i za to odpowiada dyrektor, żeby odpowiedniego pedagoga, nauczyciela wprowadził, bo gdyby wprowadził osobę, która nie ma takiej kompetencji, to podlegałby odpowiedzialności

Wypowiedź RPO skomentowała posłanka Lewicy Wanda Nowicka podczas konferencji prasowej w sejmie:

- Panie rzeczniku, proszę podać się do dymisji. Dość już tych bzdur, banialuk opowiadanych na temat dzieci, dość szkodzenia dzieciom. Proszę podać się do dymisji, nie zmuszać nas do tego, żebyśmy pana odwoływali, bowiem dzieci w Polsce potrzebują i wymagają prawdziwego Rzecznika Praw Dziecka, a takim rzecznikiem pan nie jest i na pewno nie będzie

Do tematu odniosła się też TVN-owska „Superniania”, która na Twitterze napisała:

- Wkurzyłam się i napisałam petycję o odwołanie p. Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. Proszę o podpisy i RT

Przy tej okazji pani Dorocie Zawadzkiej, tzw. „Superniani” wypada życzyć większych sukcesów wychowawczych w jej osobistym byciu matką i nie wyręczanie się niesprawdzonymi instyutucjami "wychowawczymi" bądź osobami bez określonych uprawnień.

