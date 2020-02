Lewica wściekła na PiS za Instytut Dmowskiego

Observer 5.2.20 10:57

Jeśli nie naród to co ?



Żadna duża wspólnota różnokrewna nie sprawdziła się w ogniu dziejów tak jak wspólnota narodowa. W cywilizacji łacińskiej rozumienie narodu jako wspólnoty połączonej historią, tradycją, wspólnymi zasadami moralnymi etc moim zdaniem jest bardziej logiczne i co ważniejsze etyczne niż ocenianie wartości człowieka na podstawie tego ile ma w żyłach krwi "wybranej", "nadludzkiej" etc Połączenie idei i tradycji narodowej z katolicyzmem owocuje tym, że w obliczu ekstremalnej próby przytłaczająca większość narodowców "zachowuje się jak trzeba". To właśnie dlatego polscy narodowcy en masse nie tylko nie poszli na współpracę z hitlerowcami ale wręcz byli ich największymi wrogami. Dziś w krajach gdzie narodowcy byli sojusznikami Niemców podczas wojny łatwo można zaszczuć narodowców oskarżeniami o nazizm. W Polsce tego typu oskarżenia są wynikiem poszczucia i nie sa traktowane poważnie przez tych co mają jako takie pojecie o historii. Ale jeśli wspólnota narodowa jest "faszystowskim" anachronizmem to co mają przeciwnicy narodu do zaoferowania w zamian ? Czy nie bywa tak, że ci co odsądzają od czci i wiary szacunek dla narodu polskiego jednoczesnie wielką atencją darzą narody jedynie słuszne a szczególnie ten "wybrany"? Czy dbanie o interes narodowy jest nie tylko imperatywem moralnym ale przekłada się także na konkretnie korzyści materialne ? Czy pedagogika wstydu, rozbijanie, degenerowanie, okłamywanie narodu nie ułatwia roboty tym co na naszej krzywdzie nie raz robili już krwawe geszefty ?