Lewica pokłóciła się o ,,Tęczowe disco’’

Prawdziwe trzęsienie ziemi wywołała w środowiskach lewicy zaplanowana na dziś inicjatywa „Tęczowe disco pod pałacem”. Wydarzenie to miało być protestem wobec podpisania przez prezydenta Karty Rodziny. Tymczasem stało się polem do kłótni i wzajemnych oskarżeń w środowiskach polskiej lewicy.

Na dzisiejszy wieczór pod Pałacem Prezydenckim zapowiedziano wydarzenie o nazwie „Tęczowe disco pod pałacem”. Przygotowany przez aktywistki LGBT Happening miał być protestem wobec podpisania Karty Rodziny. Nie spodobał się on jednak niektórym politykom opozycji, którzy twierdzą, że akcja może zaszkodzić im w wyborach prezydenckich.

-„UWAGA! Prawicowi działacze szykują dziś w Warszawie prowokację Tęczowe disco pod pałacem, by skompromitować społeczność LGBT. To prowokacyjna akcja w najgorszym kremlowskim stylu. NIE DAJCIE SIĘ W TO WCIĄGNĄĆ! Powiemy #MamyDość będzie 28 czerwca przy urnach” – napisał polityk.