Lewica kpi z Kidawy. Godlewska byłaby lepsza, bo jej przodkowie nie walczyli pod Grunwaldem

Jaś Kapela w swoim artykule proroczo przewidział, przesuniecie terminu wyborów, jakie zafundował nam prezes Kaczyński. Co nie śniło się politykom, weganin z lewicy wywróżył, proponując, by kandydatką antyPiS w wyborach nie była Kidawa, tylko Małgorzata Godlewska, która (w przeciwieństwie do Błońskiej) doskonale zna złą sytuację służby zdrowia. Jaś Kapela docenia Godlewską za walkę o prawa pracownicze i z wyzyskiem pielęgniarek w szpitalach oraz za to, że sprzeciwia się hipokryzji celebrytów - „Godlewska ostro skrytykowała też akcję »Owacje dla służby zdrowia«, w której wzięły udział choćby Monika Olejnik czy Kasia Kowalska. „Klaszczcie sobie W CYRKU, tym nie opłacimy rachunków”, skomentowała gorzko, ale uczciwie, zabawy celebrytów”.