Lewacy chcą zdjąć krzyż z Giewontu. Ks. prof. Bortkiewicz: Jeśli chcecie się przekonać, jaki będzie opór górali, spróbujcie podnieść rękę na krzyż!

Lewak 25.8.19 20:14

POMIJAJĄC KWESTIE RELIGII. TEN OBIEKT STRASZNIE SZPECI GÓRY I STANOWI OGROMNE ZAGROŻENIE W CZASIE BURZ.



Nie ma żadnego sensu, by jakiś baner organizacji komercyjnej, nie ważne czy to sieć supermarketów, czy jakiś kościół, wywieszali swoje banery reklamowe na tak pięknych pomnikach przyrody.



Chcecie wierzyć, droga wolna, ale róbcie to po cichu w zaciszu waszych domów. Podobno religia to sprawa intymna i prywatna, więc nie obnoście się z tym na ulicach, jak jacyś LGBT.