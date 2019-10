Leszek Miller: To przytłaczające. Wszyscy przegrali, oprócz PiS

"Tylko PiS uzyskał przyrost i punktów procentowych, i głosów, dlatego że Koalicja Obywatelska cztery lata temu to była Nowoczesna i PO. Oni razem dostali wtedy więcej. PSL plus Kukiz to cztery lata temu było więcej niż teraz, a Lewica to jest mniej więcej ten sam poziom" - podkreślił.