Leszczyna z PO o sprawie Tuleyi: bandyckie państwo PiS-u, mafijny układ sędziów Zbigniewa Ziobry

- To bandyckie państwo PiS-u, mafijny układ sędziów Zbigniewa Ziobry - tak sprawę sędziego Igora Tuleyi skomentowała Izabela Leszczyna z PO na antenie Polsat News.

Izba Dyscyplinarna SN rozpatrywała wniosek prokuratury o zatrzymanie i doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi siłą na przesłuchanie. Izba odrzuciła wniosek, co tym samym oznacza, że Tuleya nie będzie doprowadzony siłą na przesłuchanie.

- To, co się wczoraj wydarzyło, to był jakiś handel pomiędzy Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą - stwierdziła Leszczyna.

- Cała ta hucpa, która toczyła się przy Sądzie Najwyższym przez 2 dni, to bandyckie państwo PiS-u, mafijny układ sędziów Zbigniewa Ziobry, który przypomina filmy włoskie filmy kryminalne z lat 80., gdzie pod rękę szli mafioso, polityk i sędzia. Taką rzeczywistość Polsce funduje PiS - dodała chwilę później.

Leszczyna znana jest z kwiecistych wypowiedzi.

Zasłynęła m. in. komentując rezygnację Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ze startu w wyborach prezydenckich biblijnym cytatem "Nie rzucajcie pereł przed wieprze" - więcej czytaj tutaj.

W listopadzie Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet Tuleyi w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem. Prokuratura zarzuca Tuleyi, że ujawnił szczegóły postępowania przygotowawczego dotyczącego wydarzeń z 16 grudnia 2016 roku z Sali Kolumnowej oraz zezwolił dziennikarzom na udział w rozprawie dotyczącej tej sprawy.

Do Sali Kolumnowej zostały przeniesione obrady Sejmu po tym, jak posłowie opozycji zablokowali mównicę. Przegłosowano wówczas budżet i ustawę dezubekizacyjną.

W lutym 2021 roku sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Igor Tuleya jest sędzią Rzeczypospolitej i wciąż ma immunitet.

jkg/polsat news