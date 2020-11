Lempart wprost podżega do zabójstwa? [WIDEO]

W sieci pojawiło się kolejne nagranie, na którym zarejestrowano skandaliczne zachowanie liderki Strajku Kobiet Marty Lempart na wczorajszej demonstracji. Tym razem aktywistka podżegała do… użycia broni wobec prezesa PiS i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Wczoraj w Warszawie odbyła się kolejna nielegalna manifestacja Strajku Kobiet, której uczestnicy domagali się m.in. dostępu do nieograniczonej aborcji. Do sieci trafia wiele nagrań pokazujących skandaliczne zachowanie organizatorki nielegalnych demonstracji, Marty Lempart. Wiedzieliśmy już m.in., jak próbując przedrzeć się przez kordon policji, aktywistka udaje zasłabnięcie. Na kolejnym nagraniu słyszymy, jak Marta Lempart wypowiada słowa, które można odczytać jako podżeganie do zabójstwa.

- „Macie postępować zgodnie z prawem i odmawiać wykonania rozkazu tego gnoja Kaczyńskiego. Bo on nie ma nic wspólnego z prawem. Znajdzie się jeden odważny w tej (niezrozumiałe słowo - red.) formacji, co ma broń? Jeden ku…wa, który nie jest tchórzem, służącym Kaczyńskiemu? Znajdzie się jeden czy nie? Bo na razie wygląda, że to my jesteśmy odważne. Chociaż nie mamy broni” – krzyczy aktywistka.

Pani @martalempart, mam pytanie. W jakim celu i przeciw komu ma użyć broni "odważny policjant"?

Czy Pani aby nie podżega do zabójstwa? pic.twitter.com/jgDQ4sFxAT — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) November 28, 2020

kak/Twitter, Tysol.pl