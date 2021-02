Jak ustalił portal wPolityce.pl, w dniu dzisiejszym w Prokuraturze Krajowej Marta Lempart usłyszała nowe zarzuty. Chodzi o zarzut organizacji nielegalnych demonstracji w trakcie pandemii. Nowe z kolei odnoszą się do nawoływania do wdzierania się do kościołów oraz znieważania policjantów.

- W sumie Marta Lempart będzie odpowiadała z trzech artykułów kodeksu karnego. Chodzi o art. 165 p.1, art. 255 p. 3 oraz 226 p. 1 – czytamy na portalu w polityce.pl.

Art. 255 mówi o publicznym nawoływaniu do popełnienia przestępstwa. Prokuratura uważa, że liderka Strajku Kobiet miała się dopuścić tego przestępstwa w trakcie wywiadu udzielonego na antenie Radia Zet, gdzie – jak uważa prokuratura - pochwalała i nawoływała do ataków na kościoły.

mp/wpolityce.pl