Lempart do opozycji: Złożyć mandaty i wyp*****lać!

Beno 19.12.19 22:15

Ich nieobecność w sejmie była celowa. Opozycja nie mogła sobie pozwolić, by zablokować te ustawy poierane przez ogromną większość społeczeństwa. Gdyby te ustawy nie przeszły, opozycja straciła by wielu zwolenników, bo to nie tylko zwolennicy PiS-u są za zmianami w sądownictwie. 80% obywateli ma dość skorumpowanej kasty sędziowskiej. Naród doznał już wiele pogardy od opozycji i postkomuny i ma już tego dość.