Lektura na Adwent: Bella V. Dodd - ,,Szkoła ciemności''

Bella V. Dodd przez lata była wysoką funkcjonariuszką komunizmu, która wprowadziła setki mężczyzn do kapłaństwa, także homoseksualnych, aby infiltrować i niszczyć Kościół Katolicki od wewnątrz. Za sprawą abp. Fultona Sheena wróciła na łono Kościoła.

Kiedy zaprosił mnie do swojego biura, aby spotkać się z kilkoma uczestnikami jego grupy pod nazwą „The Christophers”, zgodziłam się. Znów wracałam do tego biura, pod wrażeniem duchowej jakości, którą tam znalazłam. Podczas mojej pierwszej wizyty w siedzibie Christophers było nas kilkanaścioro zajętych w pokoju, kiedy z pobliskiej katedry zabrzmiały dzwony w południe. Wszyscy przerwali pracę i jęli odmawiać Anioł Pański. Dosłyszałam z różnych stron słowa modlitwy, które znałam z dawnych czasów. „Oto ja, służebnica Pańska – usłyszałam, a potem: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”.

Stowarzyszenie się z „Christophers” pokazało mi, jak mało wiedziałam o mojej Wierze i uświadomiłam sobie, że jestem jak sucha podpałka i że chcę się uczyć. „Christophers” przy swojej pracy wzbudzili wspomnienie płomienia z mojej młodości, pragnienia pomocy uciskanym, poczucia wstydu z powodu jakiejkolwiek zniewagi ludzkiej. Uśmiechnęłam się smutno, przypominając sobie, że uważałam komunistów za współczesny prototyp pierwszych chrześcijan, którzy przybyli, by usunąć chciwość i egoizm ze świata. Komuniści również obiecywali porządek i harmonię życia. Wiedziałam już, że ich obietnice są kłamliwe i że ta obiecywana harmonia niesie tylko chaos i śmierć. Wiedziałam też jednak, że muszę jasno rozróżnić te dwie kwestie w umyśle, zanim podejmę kolejne kroki. Musiałam to wiedzieć. I to dla siebie.