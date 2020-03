Lekarz ze szpitala, gdzie zmarła 37. latka, apeluje do Polaków

ja 22.3.20 14:39

2 tygodnie temu dzwoniłem do sanepidu ponieważ kaszlałem , mówiłem że 4 tygodnie wczenśniej duża grupa kolegów z pracy była we Włoszech

Dzwoniłem również do lekarza, ponieważ kaszlałem i miałem objawy grypy.



Jeden i drugi uznał że to się nie liczy , jak dwa tygodnie temu sam nie byłem we Włoszech i nie spotkałem kogoś z POTWIWERDZONYM koronawirusem to nie jest to istotne.