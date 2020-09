Lectio Divina, czyli życie w rytmie Słowa

Lectio Divina to starożytna metoda modlitwy Pismem Świętym, stworzona przez Ojców Pustyni. Jej gorliwe praktykowanie wszystkim wierzącym polecał papież Benedykt XVI. Składa się z pięciu etapów, które od lektury Biblii, przez medytację, modlitwę i kontemplację, prowadzą do wprowadzania Słowa Bożego w czyn. Etapy te, jak przekonywali Ojcowie Pustyni, są kolejnymi szczeblami w drabinie do nieba. Jak praktykować Lectio Divina wyjaśnia ks. Krzysztof Wons SDS.