Jarosław Wałęsa poinformował, że jego ojcu Lechowi Wałęsie grozi amputacja stopy.

We wtorek Lech Wałęsa trafił do szpitalu z powodu przewlekłych powikłań po cukrzycy. O hospitalizacji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, wskazując także, że jej przyczyna to stopa cukrzycowa.

Dzisiejszy Super Express donosi jednak, że stan zdrowia Wałęsy jest poważny.

"Po tym, jak były prezydent trafił do szpitala w związku z powikłaniami po cukrzycy, może stracić stopę" - pisze gazeta.

Super Expressowi udało się także porozmawiać z Jarosławem Wałęsą.

- Cała stopa wygląda słabo od dłuższego czasu, ale nigdy nie była tak zdiagnozowana jak teraz. Doszliśmy do takiego momentu, że możliwa jest niestety amputacja stopy u mojego ojca. Ryzyko amputacji niestety istnieje - powiedział Jarosław Wałęsa. Dodał jednak, że ma nadzieję, że wszystko dobrze się skończy.

- Przed nami kilka rodzinnych imprez, urodziny dzieci i mam nadzieję, że ojciec będzie w nich uczestniczył. Wierzę, że wszystko z ojcem będzie dobrze - stwierdził także Jarosław Wałęsa.

