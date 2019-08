Lech Wałęsa za kratkami. Były prezydent publikuje ,,prorocze'' zdjęcie?

M. 12.8.19 15:57

Panu Prezydentowi Walesie Kaczyñski do piet nie dorasta. Dlatego go tak nienawidzi. Pan Prezydent Walesa zapisze sie w historii, o Kaczyñskim wszyscy zapomna i co najwyzej beda pamietac, jak zrujnowal kraj i wczesniej posrednio przyczynil sie do smierci 96 osób.