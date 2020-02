Lech Kaczyński już nie przeszkadza Schetynie

- To jest kwestia władz Warszawy, rady miasta, prezydenta i jego inicjatywy. (…) Z tego co pamiętam, z tego co słyszałem intencją prezydenta Trzaskowskiego było to, żeby była ulica Lecha Kaczyńskiego i tak się stanie. (…) Myślę, że 10. rocznica katastrofy smoleńskiej jest dobrym czasem, żeby taka refleksja przyszła i żeby taką decyzję samorząd warszawski podjął – stwierdził Grzegorz Schetyna, deklarując jednocześnie chęć wyjazdu do Smoleńska i Katynia na uroczystości w związku z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicą zbrodni katyńskiej.