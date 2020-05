Latkowski do Szyca: ,,Mało pamiętasz, ćpałeś, powiedz prawdę''

„Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać [...] czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły: opowiedzcie o tym, co się działo w Roofie. W miejscu do którego jak wchodziły inne osoby, to nie chciały się pokazać nigdy”.