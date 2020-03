L. Dorn: Opozycja ma prawo oporu przeciw tyranowi

Dam 29.3.20 13:51



No i co tu komentować - Dorna ?! No to wolałbym komentowań jakiegoś ogiera ile dał spermy dla unasienniania klaczy !



Czy na każde ich kłamstwo, pomówienie, atak czy manipulację musimy odpowiadać i tłumaczyć się przed tymi PO-jeba-mi jak dzieci ?!! Ignorujmy ich, a sami przestaną kłapać pyskami, a jak nie to pośmiejmy się z ich głupoty !!! Zacznijmy wreszcie ich ignorować !!!