Kwitnie współpraca Austrii z Rosją. Czy zaszkodzi jej kryzys szpiegowski?

Austriacka prokuratura wystawiła międzynarodowy nakaz aresztowania obywatela Rosji, Igor Zajcewa. Ma to związek ze sprawą aresztowanego za szpiegostwo na rzecz Rosji oficera austriackiej armii. Wystawiono międzynarodowy nakaz aresztowania Rosjanina, zdaniem władz austriackich, oficera wywiadu wojskowego. Zapewne pozostanie on nieuchwytny, ale też wątpliwe, by cały ten szpiegowski skandal miał zaszkodzić coraz bliższej współpracy Austrii z Rosją.

Austriackie władze potwierdziły w czwartek 25 lipca, że chcą aresztować Rosjanina Igora Zajcewa, podejrzanego o prowadzenie w Austrii działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego. Prokuratura w Salzburgu zarządziła zatrzymanie „65-letniego oficera prowadzącego rosyjskiej wojskowej służby wywiadowczej GRU”, wystawiając wobec niego nakazy aresztowania europejski i międzynarodowy – głosi komunikat prasowy salzburskiej policji. Zajcew podejrzany jest o nakłonienie 70-letniego emerytowanego pułkownika armii austriackiej do działalności szpiegowskiej na szkodę Austrii, zdrady tajemnic państwowych i świadomego ujawnienia tajemnic wojskowych. Aresztowany w listopadzie 2018 roku pułkownik w stanie spoczynku Martin M. współpracował z GRU co najmniej od 1987 roku, inkasując za to w sumie co najmniej 300 tys. euro. Ostatnie pięć lat przed emeryturą spędził w wydziale planowania strukturalnego ministerstwa obrony w Wiedniu. Martin M. przekazywał tajne informacje o siłach powietrznych, artylerii i o kryzysie migracyjnym. Poszukiwany Zajcew miał być oficerem prowadzącym Martina M.